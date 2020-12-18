نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتراجع عن صفقة «الهداف» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أغلقت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بقيادة محسن صالح، ملف التعاقد مع الدولي التوجولي لابا كودجو، لاعب فريق العين الإماراتي، بعد مغالاة ناديه.

ويسعى الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في التعاقد مع مهاجم أجنبي قوي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وكانت إدارة نادي العين قد طلبت عودة حسين الشحات من الأهلي مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل بيع لابا كودجا للفريق الأحمر.

كما حدد لابا كودجو مبلغ 3 ملايين دولار راتبًا سنويًا، من أجل الموافقة علي العرض المقدم من القلعة الحمراء.

وعرضت إدارة النادي الأهلي على لابا كودجو الحصول علي مبلغ مليون و300 ألف دولار راتبًا سنويًا في الموسم وهو ما رفضه اللاعب.