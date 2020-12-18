نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات مرتقبة لإبشواي وشباب الفيوم ومطرطارس وعاملين غارب في القسم الثالث في المقال التالي
حيث يستضيف ببا بقيادة مديره الفنى صالح مصطفى نظيره فريق مطرطارس ، ويرفع أبناء ببا شعار لا بديل عن الفوز خالصة فى ظل حصد الفريق لنقطة واحدة من مباراتين فيما يخوض مطرطارس المباراة بدافع تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار .
ويحل اطسا ضيفا على شقيقه مركز شباب ابشواى فى مباراة مثيرة .
ويستضيف مركز شباب الفيوم ( الساحة ) ضيفه اهناسيا الرياضى بقيادة مديره الفنى عمرو عبد العال ، ويأمل اهناسيا فى تحقيق فوز مهم خاصة فى ظل تحقيق الفريق للفوز بالمباراة الماضية.
ويحل سنورس ضيفا على رأس غارب بمباراة صعبة على الفريقان ، كما يستضيف عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب نظيره فريق ابو كساة فى اقوى مباريات الجولة .
ويستضيف طامية بقيادة مديره الفنى السيد حمدى نظيره فريق سينزو الحصان الأسود للمجموعة فى مباراة هامة للفريقان .
ترتيب المجموعة الرابعة
1 - ابو كساة 6 نقاط
2 - مطرطارس 6 نقاط
3 - سينزو 6 نقاط
4 - الواسطى 3 نقاط
5 - ابشواى 3 نقاط
6 - اهناسيا 3 نقاط
7 - مركز شباب الفيوم نقطتين .
8 - اطسا نقطتين .
9 - ببا نقطة .
10 - طامية نقطة .
11 - عاملين غارب نقطة .
12 - راس غارب صفر .
13 - سنورس صفر .