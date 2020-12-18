نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات مرتقبة لإبشواي وشباب الفيوم ومطرطارس وعاملين غارب في القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام في الثانية والنصف من عصر السبت مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تشهد منافسة قوية وصراع ساخن بين فرق المجموعة .



حيث يستضيف ببا بقيادة مديره الفنى صالح مصطفى نظيره فريق مطرطارس ، ويرفع أبناء ببا شعار لا بديل عن الفوز خالصة فى ظل حصد الفريق لنقطة واحدة من مباراتين فيما يخوض مطرطارس المباراة بدافع تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار .

ويحل اطسا ضيفا على شقيقه مركز شباب ابشواى فى مباراة مثيرة .



ويستضيف مركز شباب الفيوم ( الساحة ) ضيفه اهناسيا الرياضى بقيادة مديره الفنى عمرو عبد العال ، ويأمل اهناسيا فى تحقيق فوز مهم خاصة فى ظل تحقيق الفريق للفوز بالمباراة الماضية.

ويحل سنورس ضيفا على رأس غارب بمباراة صعبة على الفريقان ، كما يستضيف عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب نظيره فريق ابو كساة فى اقوى مباريات الجولة .

ويستضيف طامية بقيادة مديره الفنى السيد حمدى نظيره فريق سينزو الحصان الأسود للمجموعة فى مباراة هامة للفريقان .



ترتيب المجموعة الرابعة



1 - ابو كساة 6 نقاط

2 - مطرطارس 6 نقاط

3 - سينزو 6 نقاط

4 - الواسطى 3 نقاط

5 - ابشواى 3 نقاط

6 - اهناسيا 3 نقاط

7 - مركز شباب الفيوم نقطتين .

8 - اطسا نقطتين .

9 - ببا نقطة .

10 - طامية نقطة .

11 - عاملين غارب نقطة .

12 - راس غارب صفر .

13 - سنورس صفر .

