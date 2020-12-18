نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غداً .. مواجهات قوية لصيد المحلة وكوم حماده وعثماسون وسبورتنج كاسل بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام في الثانية من عصر السبت مباريات الأسبوع الثالث، للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث. ومن المقرر أن يلتقي كلاً من : - سبورتنج كاسل مع دسوق - الحامول مع شباب كوم حماده - الشهداء مع سيدي غازي - سمنود مع عثماسون - سيدي سالم مع بلطيم - مطوبس مع الحنفي - اتحاد بسيون مع صيد المحلة - كوم حماده مع الزعفران ترتيب المجموعة الثامنة



1- صيد المحلة 6 نقاط

2- شباب كوم حماده 6 نقاط

3- بلطيم 6 نقاط

4- عثماسون 3 نقاط

5- سيدي سالم 3 نقاط

6- شباس الشهداء 3 نقاط

7- سبورتنج كاسل 3 نقاط

8- سيدي غازي 3 نقاط

9- سمنود 3 نقاط

10- الحنفي 3 نقاط

11- الحامول نقطة

12- دسوق نقطة وحيدة

13- بسيون بلا نقاط

14- كوم حماده بلا نقاط

15- الزعفران بلا نقاط

16- مطوبس بلا نقاط

1- صيد المحلة 6 نقاط2- شباب كوم حماده 6 نقاط3- بلطيم 6 نقاط4- عثماسون 3 نقاط5- سيدي سالم 3 نقاط6- شباس الشهداء 3 نقاط7- سبورتنج كاسل 3 نقاط8- سيدي غازي 3 نقاط9- سمنود 3 نقاط10- الحنفي 3 نقاط11- الحامول نقطة12- دسوق نقطة وحيدة13- بسيون بلا نقاط14- كوم حماده بلا نقاط15- الزعفران بلا نقاط16- مطوبس بلا نقاط