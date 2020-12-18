نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غداً .. مواجهات قوية لصيد المحلة وكوم حماده وعثماسون وسبورتنج كاسل بالقسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يقام في الثانية من عصر السبت مباريات الأسبوع الثالث، للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث.
ومن المقرر أن يلتقي كلاً من :
- سبورتنج كاسل مع دسوق
- الحامول مع شباب كوم حماده
- الشهداء مع سيدي غازي
- سمنود مع عثماسون
- سيدي سالم مع بلطيم
- مطوبس مع الحنفي
- اتحاد بسيون مع صيد المحلة
- كوم حماده مع الزعفرانترتيب المجموعة الثامنة
1- صيد المحلة 6 نقاط
2- شباب كوم حماده 6 نقاط
3- بلطيم 6 نقاط
4- عثماسون 3 نقاط
5- سيدي سالم 3 نقاط
6- شباس الشهداء 3 نقاط
7- سبورتنج كاسل 3 نقاط
8- سيدي غازي 3 نقاط
9- سمنود 3 نقاط
10- الحنفي 3 نقاط
11- الحامول نقطة
12- دسوق نقطة وحيدة
13- بسيون بلا نقاط
14- كوم حماده بلا نقاط
15- الزعفران بلا نقاط
16- مطوبس بلا نقاط