الرياضة

غداً .. مواجهات قوية لصيد المحلة وكوم حماده وعثماسون وسبورتنج كاسل بالقسم الثالث

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غداً .. مواجهات قوية لصيد المحلة وكوم حماده وعثماسون وسبورتنج كاسل بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام في الثانية من عصر السبت مباريات الأسبوع الثالث، للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث.

ومن المقرر أن يلتقي كلاً من :

- سبورتنج كاسل مع دسوق 

- الحامول مع شباب كوم حماده

- الشهداء مع سيدي غازي

- سمنود مع عثماسون

- سيدي سالم مع بلطيم

- مطوبس مع الحنفي

- اتحاد بسيون مع صيد المحلة

- كوم حماده مع الزعفران

ترتيب المجموعة الثامنة

1- صيد المحلة 6 نقاط
2- شباب كوم حماده 6 نقاط
3- بلطيم 6 نقاط
4- عثماسون 3 نقاط
5- سيدي سالم 3 نقاط
6- شباس الشهداء 3 نقاط
7- سبورتنج كاسل 3 نقاط
8- سيدي غازي 3 نقاط
9- سمنود 3 نقاط
10- الحنفي 3 نقاط
11- الحامول نقطة
12- دسوق نقطة وحيدة
13- بسيون بلا نقاط
14- كوم حماده بلا نقاط
15- الزعفران بلا نقاط
16- مطوبس بلا نقاط
مريم الجابري

مريم الجابري

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