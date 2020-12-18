وزير الشباب يلتقي متطوعي مونديال اليد باستاد القاهرة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي مجموعة من الشباب المتطوعين في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر في يناير المقبل بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف دول العالم.
واستمع الوزير إلى رئيس لجنة المتطوعين حول توزيعهم على جميع الصالات المغطاة المقرر استضافة منافسات مونديال اليد بها، من حيث مجموعات المراسم والاستقبال، والمدرجات، ودخول الصالات، والإقامة، والانتقالات، واللجنة الإعلامية، واللجنة الطبية، وغيرها من المجموعات.
وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية مشاركة الشباب المتطوعين في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد، وتحقيق النجاح لها في ظل تحديات فيروس كورونا الراهنة، مستعرضًا أعمال التطوير التي لحقت بمجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي ، وكذا إنشاء الصالات المغطاة ببرج العرب ومدينة السادس من أكتوبر، والعاصمة الإدارية الجديدة.
ولفت الوزير إلى أن مشاركة الشباب المتطوعين في تنظيم المونديال ستعكس لدي المنتخبات المشاركة الصورة الذهنية حول جميع الشباب المصري، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم والأدوار المنوطة بهم.
وأشار وزير الرياضة إلى أنه سيتم تدريب المتطوعين في مونديال اليد على أيدي عدد من المتخصصين من وزارة الصحة حول آليات متابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
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