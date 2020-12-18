رزاق سيسيه يعادل النتيجة للاتحاد في شباك سموحة

عادَلَ الإيفواري، رزاق سيسيه، النتيجة، للاتحاد السكندري، في شباك سموحة، بالمباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الثانية لبطولة الدوري.
رزاق سيسيه أحرز هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 33 بعدما تلقى تمريرة رائعة من زميله عمار حمدي، ليسدد الكرة وهي في الهواء، مسكنًا إياها شباك الهاني سليمان، جاعلًا النتيجة تعادل الفريقين 1-1.
وأحرز حسام حسن الهدف الأول لسموحة في الدقيقة 29.
أعلن أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الاتحاد السكندري، ا على ستاد الاسكندرية، في الاسبوع الثاني للدوري.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
في حراسه المرمي :الهاني سليمان
خط الدفاع :أحمد جمال. رجب نبيل، اطهر الطاهر، محمد عبد المنعم
خط الوسط :محمد متولي كناريا، علي غزال، حليمو، عبد الكبير الوادي، رفيق كابو.
خط الهجوم :حسام حسن.
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