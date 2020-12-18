تناقضات.. جوائز "ذا بيست" تفضح الفيفا

وجاءت جوائز ذا بيست 2020 كالتالي:
أفضل لاعب:
روبرت ليفاندوفسيكي
أفضل حارس مرمى:
مانويل نوير
أفضل مدرب:
يورجن كلوب
جائزة بوشكاش:
هدف سون في مانشستر يونايتد
أفضل لاعبة:
لوسي برونز لاعبة مانشستر سيتي.
أفضل حارسة مرمى:
سارة بوحادي " ليون الفرنسي".
أفضل مدربة:
سارينا فيجمان المدير الفني لهولندا
جائزة اللعبة النظيف:
ماتيا أنيسي لاعب أوسبيداليتي الإيطالي
أفضل مشجع:
ماريفالدو فرانشيسكو مشجع فريق ريستي البرازيلي
فريق العام:
أليسون
أرنولد - فان دايك - راموس - دايفدز.
تياجو - كيمتش - دي بروين.
رونالدو - ليفادفوسكي - ميسي.
اختيارات الفيفا شهدت بعض التناقضات، فعلى سبيل المثال تم اختيار مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ كأفضل لاعب في العالم، في حين غاب عن تشكيل الأفضل هذا العام، وتواجد أليسون بيكر بدلا منه.
أيضا تتويج كلوب بجائزة أفضل مدرب في العالم بسبب فوزه بلقب الدوري الإنجليزي في ليفربول، وغياب صلاح وماني اللذان كان لهما دورا مهما للغاية في هذا التتويج.
عدم تتويج فانز فليك بجائزة أفضل مدرب في العالم أثار الجدل، حيث حصد المدرب جميع الألقاب الممكنة مع بايرن ميونخ هذا العام " الدوري الألماني - كأس ألمانيا - السوبر الألماني - دوري أبطال أوروبا - السوبر الأوروبي"، ورغم ذلك لم يفوز بالجائزة.
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