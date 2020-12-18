حسام حسن يتقدم لـ سموحة بهدف في شباك الاتحاد

تقدم حسام حسن لفريقه سموحة بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع فريقه بنظيره الاتحاد السكندري في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز

حسام حسن أحرز الهدف في الدقيقة 29 من متابعة للكرة التي أرسلها له زميله رفيق كابو، ليتقدم لفريقه بهدف نظيف.

أعلن أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الاتحاد السكندري، المقرر اقامتها على ستاد الاسكندرية، في الاسبوع الثاني للدوري. وجاء التشكيل على النحو التالي:- في حراسة المرمي :الهاني سليمان خط الدفاع :أحمد جمال. رجب نبيل، اطهر الطاهر، محمد عبد المنعم خط الوسط :محمد متولي كناريا، علي غزال، حليمو، عبد الكبير الوادي، رفيق كابو. خط الهجوم :حسام حسن.

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