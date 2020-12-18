نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات قوية ومرتقبة في مجموعة الإسكندرية بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد المجموعة الحادية عشر من مسابقة القسم الثالث، إقامة 8 مباريات هامة ومرتقبة في الثانية والنصف من عصر السبت.

ومن المقرر أن يلتقي في الجولة الثالث المرتقبة كلاً من :

1- نهضة العامرية مع إيتاي البارود

2- شباب العبور مع غزل كفر الدوار

3- شباب كفر بولين مع بدر

4- بترول الإسكندرية مع حوش عيسى

5-شباب القباري مع رشيد

6- الترام مع شباب الدلنجات

7- مياة البحيرة مع إم بي في

8- المجد مع شباب المعمورة

وشهدت مباريات مجموعة البحيرة والاسكندرية بدوري القسم الثالث (الجولة الثانية) فوز فريق مياة البحيرة خارج ملعبه على حساب فريق إيتاي البارود بهدفين دون رد.

وتعادل شباب العبور على ملعبه مع فريق المجد بهدفين لكل منهما، وخسر غزل كفر الدوار على ملعبه بهدف نظيف من ضيفه فريق نهضة العامرية.

وفاز الترام خارج ملعبه بهدف على فريق إم بي في، كما تغلب بدر على شباب المعمورة بهدفين مقابل هدف، وتعادل رشيد والبترول 1-1.

وحقق فريق حوش عيسى فوزا صعبا على حساب فريق كفر بولين بهدف نظيف، وتعادل الدلنجات مع القباري 1-1.

ترتيب المجموعة الحادية عشر



1- نهضة العامرية 4 نقاط

2- مياة البحيرة 4 نقاط

3- الترام 4 نقاط

4- المجد 4 نقاط

5- الدلنجات 4 نقاط

6- القباري 4 نقاط

7- المعمورة 3 نقاط

8- حوش عيسى 3 نقاط

9- كفر بولين 3 نقاط

10- بدر 3 نقاط

11- العبور نقطتين

12- غزل كفر الدوار نقطة وحيدة

13- البترول نقطة وحيدة

14- إيتاي البارود نقطة وحيدة

15- رشيد نقطة وحيدة

16- إم بي في بلا نقاط