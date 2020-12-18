نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقرت لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، إلى البحث صفقة جديدة في الصورة، خوفًا من تعثر التعاقد مع الأوروجويانى جاستون سيرينو، مهاجم صن داونز الجنوب أفريقي.

وبدأت اللجنة تتحرك في اتجاه التفاوض مع لاعب منتخب الأولاد كيدان دوللى، نجم وسط مونبيليه الفرنسى، وذلك بناء على توصية من بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، لدرايته بمستوى اللاعب الذي سبق أن قام بتدريبه مع صن داونز عام 2016.

وأشارت صحيفة «سوكر لادوما» الجنوب أفريقية أن الأهلي بدأ التفكير بقوة في ضم دوللي، الذي رحل إلى مونبيليه الفرنسي ويتبقى في عقده موسم واحد، وهو ما قد يمهد الطريق لانضمامه للأهلي.

ويلعب دوللي27 عامًا، في مركز الجناح الهجومي وصانع الألعاب، وخاض 18 مباراة دولية مع جنوب أفريقيا.