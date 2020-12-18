نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب جديد من نجوم ريال مدريد إلى زيدان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن اللاعبين الكبار في ريال مدريد توجهوا بطلب جديد إلى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني الشهير بأن كلا من سيرجيو راموس وكريم بنزيما ولوكا مودريتش ورافائيل فاران نجوم ريال مدريد تحدثوا مع زيدان وطلبوا منه عدم إجراء الكثير من المداورة في التشكيل الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة.

وألمح البرنامج الإسباني أن زيدان كان قد قلل مؤخرًا من تطبيق سياسة التناوب في ريال مدريد مما ساعد على تحسن نتائج الفريق في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن الملكي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة بالتساوي مع المتصدر أتلتيكو مدريد كما صعد ريال مدريد إلى الدور ثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا متصدرًا مجموعته على حساب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني.