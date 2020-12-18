نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة كبيرة تواجه إنبي.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي إنبي أزمة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما قام النادي البترولي بالاستغناء عن أكثر من لاعب أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، دون تسوية مستحقاتهم المالية.

وقام مسؤولو نادي إنبي برفع كلًا من المهاجم البوروندي فيستون عبدالرزاق إلى جانب لاعب الوسط حميد ماو دون منحهما باقي مستحقاتهما المقررة في عقديهما أو التوصل لاتفاق معهما.

وقام الثنائي الإفريقي بتهديد نادي إنبي بالتقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي"فيفا" للمطالبة بمستحقاتهما وهو ما يهدد الفريق البترولي بالغرامات المالية المضاعفة إلى جانب خصم النقاط حال عجز عن الدفع لاسيما وأن الثنائي يتبقى في عقدهما عدة مواسم.

أزمة الأجانب داخل نادي إنبي لم تتوقف عند الثنائي فيستون وحميد ماو لكن النادي البترولي رفع أيضا من قائمته اللاعب الليبيري تونيا تيسيديل والذي لم يحصل على مستحقاته بعد منتظرا وعد إدارة النادي بقيده في الانتقالات الشتوية المقبلة إلا أن اللاعب يدرس شكوى النادي أيضا لتأخر حصوله على مستحقاته من الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن يشهد النادي البترولي أزمة كبيرة داخل أروقته حال عدم قيامه بسداد هذه المستحقات المالية للاعبين الأفارقة.