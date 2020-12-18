نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات مرتقبة لغزل شبين وميت خاقان وتلا وميت خلف بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق غزل شبين بقيادة المدير الفني شريف رضا، مواجهة مرتقبة وهامة، أمام فريق منوف، بقيادة عصام شعبان، في الثانية والنصف من عصر السبت، بملعب الغزل، في إطار الجولة الثالثة، من منافسات المجموعة العاشرة، لدوري القسم الثالث.

ويستضيف فريق مركز شباب تلا نظيرة فريق بلبيس، في مواجهة قوية ومرتقبة، لتحديد ملامح المنافسة المبكرة على بطاقة التأهل للقسم الثاني.

ويستضيف فريق ميت خاقان نظيرة فريق مركز شباب ديرب نجم، بينما يحل فريق نادي ديرب نجم ضيفاً على فريق ميت خلف.

ويخوض فريق مركز شباب أبو حماد مواجهة صعبة أمام فريق مركز شباب بطا، بملعب أبو حماد، بينما يواجه فريق الشرقية، نظيرة فريق عرب الرمل في ملعب مركز شباب ههيا بالشرقية.

وفي لقاء محفوف بالمخاطر لأصحاب الديار، يلتقي فريق نادي فاقوس، مع فريق مركز شباب عرابي الصاعد حديثاً من القسم الرابع، والباحث عن تحقيق مفاجأة في تلك الجولة الهامة.

ترتيب المجموعة العاشرة

1- الشرقية 6 نقاط

2- تلا 6 نقاط

3- بلبيس 4 نقاط

4- فاقوس 3 نقاط

5- منوف 3 نقاط

6- ميت خلف 3 نقاط

7- ابو حماد 3 نقاط

8- بطا 3 نقاط

9- ديرب نجم 3 نقاط

10- غزل شبين نقطتين

11- أبو كبير نقطة

12- عرب الرمل نقطة

13- ميت خاقان نقطة

14- شباب ديرب بلا نقاط

15- شباب عرابي بلا نقاط