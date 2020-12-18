برنامج علاجي مكثف للاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة بيراميدز

وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، برئاسة الدكتور فريد رضوان، برنامجا علاجيا مكثفا، لتجهيز الثنائي شادي حسين وطارق سامي، لمواجهة بيراميدز المقبلة بالدوري.
ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز مساء الأحد بعد المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، بعد تأجيل لقاء المقاولون العرب في الحولة الثالثة بسبب ارتباط المنافس بمشاركته الإفريقية.
وأكد الدكتور فريد رضوان أن شادي حسين مهاجم الفريق تعرض لالتواء في مفصل الكاحل خلال مشاركته في لقاء البنك الأهلي الأخير بالدوري، وهو نفس الأمر لزميله المدافع طارق سامي، وسوف يخضع الثنائي لبرنامج علاجي مكثف لتجهيزهما للقاء بيراميدز.
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