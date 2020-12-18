طاقم تحكيم مغربي لمباراة الاتحاد الليبي وبيراميدز

كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز عن تلقي النادي لإخطار رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، باختيار طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الاتحاد الليبي وبيراميدز في لقاء ذهاب دور ال٣٢ الأول من الكونفدرالية.
ويستضيف نادي الاتحاد الليبي نظيره نادي بيراميدز في الخامسة من مساء يوم ٢٢ ديسمير المقبل باستاد الإسكندرية الذي يستضيف اللقاء بسبب الظروف الحالية في ليبيا.
أوضح المدير الرياضي أن المباراة يديرها تحكيميا، الحكم رضوان جيد، ويساعده لاشين أزاجو، وزكريا برنيسي، والحكم الرابع عادل زاروك، بينما المنسق من جيبوتي يوسف جويرة، ومراقب تحاليل فيروس كورونا المصري هاني الشهيدي.
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