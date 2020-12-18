الفجيرة يفوز 3-2 على شباب الأهلي بالدوري الإماراتي

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق سعيد احمد عبدالله في الدقيقة 30 ، وايجور خيسوس في الدقيقة 35 لصالح فريق شباب الأهلي ، بينما جاءت أهداف فريق الفجيرة عن طريق سامويل في الدقيقة 18 ، وفراس العربي في الدقيقة 28 ، وأخيرًا فارلي روسا في الدقيقة 45 عن طريق ضربة جزاء .
وبهذه النتيجة ، يرتفع رصيد الفجيرة للركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط ، بينما يتوقف رصيد شباب الأهلي عند النقطة 14 في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الإماراتي .
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