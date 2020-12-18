تسريح اللاعبين.. كوارث في انتظار منتخب الشباب عقب خروجه من دورة تونس

قررت اللجنة المنظمة لبطولة شمال أفريقيا، إلغاء مباراة منتخب الشباب مع تونس بالجولة الثانية بالبطولة.

ولم تكتمل عناصر قائمة منتخب الشباب للمباراة، بعدما رفصت اللجنة الطبية الاعتراف بسلبية مسحة أحمد نبيل "كوكا" واستبعاده من قائمة المباراة وهو ما يعني اصابة ١٦ لاعبا من المنتخب بفيروس كورونا، وتوافر ١٤ لاعبا فقط لخوض المباراة في حين تشترط اللوائح ضرورة وجود ١٥ لاعبا جاهزا لخوض المباراة، وهي نفس الظروف التي مر بها منتخب الشباب في مباراته الماضية أمام ليبيا.



"دوت الخليج ينشر تداعيات خروج منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين من دورة شمال افريقيا المقامة حاليا في تونس..

١_ تسريح الجهاز الفني بالكامل ولاعبي منتخب مصر للشباب بقرار من اتحاد الكرة

٢- عدم التأهل إلى منافسات بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى موريتانيا مطلع العام المقبل

٣_ عدم التأهل لبطولة كأس العالم المقبلة

٤- جيل ٢٠٠١ سيتم حرمانه من تمثيل مصر في دورة الألعاب الأوليمبية عام ٢٠٢٤