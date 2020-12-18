محمد صلاح يخسر جائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر نوفمبر

فاز البرتغالي ديوجو جوتا بجائزة أفضل لاعب في فريق ليفربول عن شهر نوفمبر الماضي.

وأعلن نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، فوز جوتا بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر بعد تسجيله 5 أهداف الشهر الماضي للريدز.

وتفوق جوتا على محمد صلاح وأندرو روبرتسون منافسيه على الفوز بتلك الجائزة، ليتوج بها للمرة الثانية تواليًا، بعد فوزه بجائزة شهر أكتوبر.

وانضم ديوجو جوتا لفريق ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من ولفرهامبتون ألبيون مقابل ما يقرب من 40 مليون يورو.

وتعرض جوتا للإصابة على مستوى القدم، ستغيبه عن الفريق لفترة تصل لـ 6 أسابيع.