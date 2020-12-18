تشكيل غزل المحلة لمواجهة الأهلي بالدوري المصري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،فريق غزل المحلة في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد «الأهلي we السلام»، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وأعلن الجهاز الفني لفريق غزل المحلة تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي كالتالى :
محمد فتح الله - محمد سامي - هاني عادل - خالد رسلان - إسلام فؤاد - فتحي مبروك - محمد البشبيشي- أحمد الشيخ - أحمد عادل أباظة - أحمد النادري - عبده يحيى.
ويتطلع الأهلي إلى مواصلة نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة بعد تتويجه بالثلاثية التاريخية، واستغلال المعنويات المرتفعة بهدف التربع على قمة جدول الدوري والابتعاد بها مبكرا عن أقرب ملاحقيه.
بينما يتطلع فريق غزل المحلة إلى تصحيح أوضاعه بعدما اكتفى باقتناص التعادل في الجولة الأولى من المسابقة أمام فريق سموحة.
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