لأول مرة بقميص غير الأهلي.. حسام عاشور يسجل مشاركته الأولى مع الاتحاد السكندري أمام سموحة

انتهت مباراة فريقي سموحة والاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز

وافتتح حسام حسن التسجيل لـ سموحة في الدقيقة 29، بعدما مرر له التونسي رفيق كابو الكرة من الجهة اليمنى.

وعادل الإيفواري رزاق سيسيه النتيجة سريعًا للاتحاد في الدقيقة 31 بهدف رائع من صناعة لزميله عمار حمدي، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وشارك حسام عاشور مع فريقه الجديد الاتحاد السكندري للمرة الأولى، حيث أشركه مدربه حسام حسن كبديل في الدقيقة 83 بدلًا من خالد قمر.

وغاب حسام عاشور عن مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الأولى أمام بيراميدز.

وانتقل حسام عاشور للاتحاد السكندري في فترة الانتقالات الماضية، بعد انتهاء عقده مع النادي الأهلي.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة الرابعة في المركز الرابع، وتحصل سموحة على نقطته الثانية ليتواجد في المركز العاشر.