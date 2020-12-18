نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة في المباراة التي ستقام بعد قليل على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة"

خط الهجوم : محمود عبد المنعم "كهربا" - جيرالدو دا كوستا - محمد شريف .

البدلاء :

علي لطفي - محمود وحيد - أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - صلاح محسن - أحمد ياسر ريان - أكرم توفيق - حمدي فتحي.