نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تصريحات كومان قبل مواجهة فالنسيا المرتقبة في المقال التالي
وتابع: "رغم المباريات التي خسرها فريقنا، نكون سعداء بالفوز أمام سوسييداد، نجحنا في فرض سيطرتنا واللعب دون كرة كان مهماً للغاية، ينبغي علينا البحث عن انتصار جديد على أرضنا".
وعن الاجواء داخل الفريق، قال: "أرى دائماً أجواء جيدة رغم الهزائم".
وبخصوص لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش، ورغبته في الحصول على مزيد من الدور البطولي بالفريق، قال: "لدينا تنافسية، والأمور تعتمد على تشكيلة الفريق، ينبغي انتظار الفرص، وإظهار أن المدرب مخطئ بعدم الاعتماد عليك، هذه هي التنافسية داخل الفريق".
وحول توليه مسؤولية فالنسيا في موسم 2007-2008، قال: "تجربتي هناك ليست الأفضل في مشواري، اتخذت قرارات، ربما أخطأت، كانت فترة ضئيلة لكن على الأقل فزنا ببطولة كأس الملك، مكان معقد، وهناك تغيير كثير في المدربين، وأحياناً تفتقد للهدوء من أجل العمل هناك".