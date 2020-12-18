نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تصريحات كومان قبل مواجهة فالنسيا المرتقبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، اليوم الجمعة، أن مواجهة فالنسيا ستكون صعبة، خاصة وأنه لم يخسر سوى مواجهة واحدة في آخر 6 مباريات، أمام المتصدر أتلتيكو مدريد، مشيراً إلى ضرورة البحث عن الانتصار، والتحلي بالتركيز والطاقة.

خلال مؤتمر صحافي عشية المواجهة التي سيستضيفها ملعب كامب نو، غداً السبت: "أي مباراة نخوضها تعتمد علينا، نعلم أن فالنسيا منافس قوي، ولذا علينا أن نكون بحالة جيدة، نحن فريق دائماً ما يصنع محاولات للتسجيل، وعلينا أن نحظى بفعالية أكبر أمام المرمى".

وتابع: "رغم المباريات التي خسرها فريقنا، نكون سعداء بالفوز أمام سوسييداد، نجحنا في فرض سيطرتنا واللعب دون كرة كان مهماً للغاية، ينبغي علينا البحث عن انتصار جديد على أرضنا".

وعن الاجواء داخل الفريق، قال: "أرى دائماً أجواء جيدة رغم الهزائم".

وبخصوص لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش، ورغبته في الحصول على مزيد من الدور البطولي بالفريق، قال: "لدينا تنافسية، والأمور تعتمد على تشكيلة الفريق، ينبغي انتظار الفرص، وإظهار أن المدرب مخطئ بعدم الاعتماد عليك، هذه هي التنافسية داخل الفريق".

وحول توليه مسؤولية فالنسيا في موسم 2007-2008، قال: "تجربتي هناك ليست الأفضل في مشواري، اتخذت قرارات، ربما أخطأت، كانت فترة ضئيلة لكن على الأقل فزنا ببطولة كأس الملك، مكان معقد، وهناك تغيير كثير في المدربين، وأحياناً تفتقد للهدوء من أجل العمل هناك".