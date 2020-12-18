الرياضة

تعرف على لقاءات الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة للقسم الثالث

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على لقاءات الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة للقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام غدا السبت لقاءات الجولة الثالثة ، المجموعة السابعة والتي تضم فرق محافظات القناة ودمياط ، بدوري القسم الثالث ، والتي تشهد إقامة 7 مباريات .

النوبة و رأس البر

يتطلع فريق النوبة من خلال هذا اللقاء لحصد أول إنتصار ، خاصة وأنه تلقى هزيمة في الجولة الأولى وحصل على راحة بالجولة الثانية ، ويحتل المركز الثاني عشر بلا نقاط .

أبو شحاتة و أبو صوير

ديربي بين فريقان من محافظة الإسماعيلية ، يعاني الأول من الهزيمة في اللقاء الماضي أمام رأس البر ، ويحتل المركز الثامن برصيد 3 نقاط ، أما أبو صوير فيعاني من هزيمتين متتاليتين ويحتل المركز قبل الأخير بلا نقاط .

القنطرة غرب و المطرية

يتطلع القنطرة للبقاء بقمة المجموعة ، حيث حقق العلامة الكاملة وفاز في الجولتين الماضيتين ويمتلك 6 نقاط ، أما المطرية فلم يحصد سوى نقطة واحدة ويحتل المركز الحادي عشر .

الشهداء و ميت الخولي

يتطلع الشهداء للحفاظ على بقاءه بلا هزائم ، حيث حصد 4 نقاط من جولتين ، فيما يرغب ميت الخولي في حصد أول إنتصار ، حيث يحتل المركز العاشر برصيد نقطة واحدة .

كهرباء الإسماعيلية و غزل السويس

حقق الكهرباء الفوز في الجولتين الماضيتين ويرغب في البقاء بقمة المجموعة ، فيحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط ، فيما يعاني غزل السويس الذي يتواجد في المركز الأخير بلا نقاط .

بورفؤاد و الرباط

ديربي بين أبناء بورسعيد ، يتطلع الأول لحصد الفوز لضمان التواجد بمقدمة الجدول ، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط ، فيما يرغب الرباط و الأنوار في تقديم عروضه الجيدة في أول موسم بعد صعوده من القسم الثالث ، ويمتلك 4 نقاط في المركز السادس .

دمياط و غزل دمياط

ديربي أبناء محافظة دمياط ، و ستشهد منافسة قوية ، حيث يمتلك دمياط 4 نقاط بالمركز الرابع ، فيما يحتل الغزل المركز السابع برصيد 3 نقاط .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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