نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على لقاءات الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة للقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام غدا السبت لقاءات الجولة الثالثة ، المجموعة السابعة والتي تضم فرق محافظات القناة ودمياط ، بدوري القسم الثالث ، والتي تشهد إقامة 7 مباريات .

النوبة و رأس البر

يتطلع فريق النوبة من خلال هذا اللقاء لحصد أول إنتصار ، خاصة وأنه تلقى هزيمة في الجولة الأولى وحصل على راحة بالجولة الثانية ، ويحتل المركز الثاني عشر بلا نقاط .

أبو شحاتة و أبو صوير

ديربي بين فريقان من محافظة الإسماعيلية ، يعاني الأول من الهزيمة في اللقاء الماضي أمام رأس البر ، ويحتل المركز الثامن برصيد 3 نقاط ، أما أبو صوير فيعاني من هزيمتين متتاليتين ويحتل المركز قبل الأخير بلا نقاط .

القنطرة غرب و المطرية

يتطلع القنطرة للبقاء بقمة المجموعة ، حيث حقق العلامة الكاملة وفاز في الجولتين الماضيتين ويمتلك 6 نقاط ، أما المطرية فلم يحصد سوى نقطة واحدة ويحتل المركز الحادي عشر .

الشهداء و ميت الخولي

يتطلع الشهداء للحفاظ على بقاءه بلا هزائم ، حيث حصد 4 نقاط من جولتين ، فيما يرغب ميت الخولي في حصد أول إنتصار ، حيث يحتل المركز العاشر برصيد نقطة واحدة .

كهرباء الإسماعيلية و غزل السويس

حقق الكهرباء الفوز في الجولتين الماضيتين ويرغب في البقاء بقمة المجموعة ، فيحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط ، فيما يعاني غزل السويس الذي يتواجد في المركز الأخير بلا نقاط .

بورفؤاد و الرباط

ديربي بين أبناء بورسعيد ، يتطلع الأول لحصد الفوز لضمان التواجد بمقدمة الجدول ، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط ، فيما يرغب الرباط و الأنوار في تقديم عروضه الجيدة في أول موسم بعد صعوده من القسم الثالث ، ويمتلك 4 نقاط في المركز السادس .

دمياط و غزل دمياط

ديربي أبناء محافظة دمياط ، و ستشهد منافسة قوية ، حيث يمتلك دمياط 4 نقاط بالمركز الرابع ، فيما يحتل الغزل المركز السابع برصيد 3 نقاط .