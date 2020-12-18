نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابة تضرب نجم الأهلي قبل مواجهة غزل المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي السبب وراء تغيير عمرو السولية لاعب الفريق الأحمر والدفع بزميله حمدي فتحي في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم أمام غزل المحلة.

ويواجه الأهلي غزل المحلة بعد قليل في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز على ستاد السلام في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة.

وقال المصدر إن عمرو السولية اشتكى من آلام في بكدمة سابقة في قصبة القدم وهو ما جعل الجهاز الفني للأهلي يقرر استبدال اللاعب والدفع بحمدي فتحي.