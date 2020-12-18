المقاولون العرب يخضع لمسحة طبية قبل لقاء النجم الساحلي بالكونفيدرالية

أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، أن الفريق سيخضع لمسحة فيروس كورونا بعد غد الأحد حسبما تنص لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وقبل 48 ساعة من مواجهة النجم الساحلي في ذهاب دور الـ 32 للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمحدد لها الثلاثاء المقبل بملعب الجبل الأخضر.

ونفى فتحي وجود حالات كورونا بالفريق باستثناء التونسي سيف الدين الجزيري الذي أجرى مسحة يوم مباراة وادي دجلة التي أقيمت الأربعاء الماضي بصورة شخصية بينما خضع باقي الفريق للتحاليل قبل المباراة ولم تثبت أي إصابات في الفريق.

وأوضح فتحي أن الفريق مقبل على مواجهة افريقية مهمة وملتزم بالاجراءات المتبعة وسيخضع للمسحة يوم الأحد وحال وجود اصابات سيتم الإعلان عنها مهما كان عددها.