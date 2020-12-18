نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجمي الأهلي والزمالك يتنافسان على جائزة أفضل هدف في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينافس الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك، ومحمد مجدي أفشة نجم الأهلي، للفوز على لقب أفضل هدف في دوري أبطال إفريقيا بالموسم المنقضي.

ودشن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تصويتًا جماهيريًا على لقب أفضل هدف، وانحصرت المنافسة بين هدف شيكابالا في مرمى الأهلي بنهائي دوري الأبطال بجانب هدف أفشة في شباك الزمالك، الذي توج به الأهلي.

وتغلب الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1 في نهائي دوري الأبطال يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على ستاد القاهرة، وتوج باللقب القاري للمرة التاسعة في تاريخه.