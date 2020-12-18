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بشري سارة في ليفربول

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشري سارة في ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، أن الإسباني تياغو ألكانتارا اقترب من العودة إلى الملاعب.قال كلوب للصحافيين:"يقترب أكثر فأكثر وهو يسير في طريق جيد، ولكننا لن نتسرع في عودته، لا يمكننا أن نتسرع كما أنه لن يتسرع لأنه غير مسموح له".

وأضاف: "بالطبع، من الرائع عودته للملعب، والمشاركة في التدريبات، والقيام بالكثير من الأمور، ولكنه لم ينضم لتدريبات الفريق الجماعية بعد، وهذه هي الخطوة الأخيرة".

وتابع: "سنرى كيف ستكون عطلة نهاية الاسبوع الحالية معه في الملعب، وفي الأسبوع المقبل سنرى ما إذا كان بإمكانه المشاركة في التدريبات الجماعية".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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