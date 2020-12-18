نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تريب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الثالثة عشرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غداً السبت 19 ديسمبر، مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتبدأ الجولة مساء السبت بثلاث جولات، حيث يستضيف فيورنتينا نظيره هيلاس فيرونا، ويواجه سامبدوريا ضيفه كروتوني، بينما يواجه بارما ضيفه يوفنتوس.

وتستأنف الجولة بسبع جولات، حيث يواجه تورينو ضيفه بولونيا، وبينيفينتو مع جنوى، وكالياري مع أودينيزي.

بينما يستضيف إنتر ميلان نظيره سبازيا، ويحل ميلان المتصدر ضيفاً على ساسولو، ويواجه روما نادي أتالانتا، بينما يستضيف لاتسيو فريق نابولي.

وفيما يلي، ترتيب الدوري الإيطالي، قبل بداية مواجهات الجولة الثالثة عشرة.

1- ميلان 28 نقطة.

2- إنتر ميلان 27 نقطة.

3- يوفنتوس 24 نقطة.

4- روما 24 نقطة.

5- نابولي 23 نقطة.

6- ساسولو 23 نقطة.

7- هيلاس فيرونا 19 نقطة.

8- أتالانتا 18 نقطة.

9- لاتسيو 18 نقطة.

10- أودينيزي 14 نقطة.

11- سامبدوريا 14 نقطة.

12- كالياري 13 نقطة.

13- بولونيا 13 نقطة.

14- بارما 12 نقطة.

15- بينيفينتو 12 نقطة.

16- سبازيا 11 نقطة.

17- فيورنتينا 10 نقاط.

18- جنوى 7 نقاط.

19- تورينو 6 نقاط.

20- كروتوني 6 نقاط.