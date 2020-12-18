نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي، في كأس السوبر الإفريقي للموسم الماضي.

ويلعب المارد الأحمر اللقاء بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك، بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بهدفين لهدف، بينما تأهل بطل المغرب بعد حصده لقب الكونفدرالية الأفريقي بالفوز على بيراميدز في المباراة النهائية بهدفٍ نظيف.

وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربي، أن "كاف" قرر إقامة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان يوم 17 فبراير المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي كان مقرراً إقامتها الشهر الجاري في مصر، قبل قرار تأجيلها ونقلها لقطر.

ووفقاً للتقرير، فإن "كاف" سيخطر الاتحاد القطري لكرة القدم بالموعد الجديد للسوبر الإفريقي وأيضاً فريقي الأهلي ونهضة بركان