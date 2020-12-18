برشلونة يعرض نجمه للبيع في الانتقالات الشتوية
كشفت تقارير صحافية، يوم الجمعة، أن نادي برشلونة يريد بيع لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وقبل يوم 24 يناير.
ووفقا لصحيفة "ARA" فإن النادي الكتالوني يبحث عن مخرج للبرازيلي بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها النادي، وأضاف التقرير: يعتقد كارليس توسكيتس، الرئيس الحالي لبرشلونة، أنه من الضروري تخفيف رواتب اللاعبين، واللاعب البالغ من العمر "28 عاما"هو أحد اللاعبين الأعلى أجرا في الفريق.
وكان اللاعب البرازيلي قد عاد إلى برشلونة بداية الموسم بعد انتهاء إعارته في بايرن ميونخ، وذلك بعدما أخبره المدرب الهولندي كومان أنه سيعول عليه في مرحلته الجديد مع برشلونة، ولكن بدأ أنه يفقد خانته مؤخرا ولم يتمكن من فرض نفسه.
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