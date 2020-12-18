65 دقيقة.. الأهلي متقدمًا بهدف محمد شريف .. وغزل المحلة يبحث عن التعادل

مرت 65 دقيقة من عمر المباراة ، بتقدم الاهلي علي غزل المحلة بهدف وحيد، فى اللقاء الذي يجمعهما حاليا علي ملعب السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الاهلي فى الدقيقة 49 عن طريق محمد شريف بعد تمريرة رائعه من علي معلول ليتوغل ويراوغ حارس مرمي غزل المحلة ويسددها بإتقان لتسكن الشباك .

وبدأ لاعبو الأهلي المباراة بالضغط القوي على حاملي الكرة من لاعبي فريق غزل المحلة .

وفي الدقيقة الـ 4 مرر محمود كهربا لاعب فريق الأهلي إلى محمد شريف المنطلق في تجاه منطقة جزاء المحلة ولكن الكرة كانت طويلة للغاية فوصلت الكرة إلى الحارس محمد البشبيشي.

وانفرد كهربا بمرمي غزل المحلة بعد تمريرة ولا اروع من محمد شريف ليسددها بإتقان لتمر بجوار القائم الايمن فى الدقيقة الـ10

واضطر المدير الفني لـ غزل المحلة بالدفع بـ جلال العقدة بدلا من فتحي مبروك للاصابه فى الدقيقة 19 .

واشهر حكم المباراة بطاقة صفراء من نصيب أحمد عادل لاعب فريق غزل المحلة بعد تدخل عنيف على أقدام أفشة في منتصف الملعب.

ونفذ الاهلي ركلة ركنية لصالح من جهة اليمين نفذها علي معلول عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع المخلة عن مناطق الخطورة.

وتلقي جيرالدو عرضية اكثر من رائعه من الناحية اليسري عن طريق علي معلول لتصل منطقة الجزاء ليقفز الانجولي علي اثرها ويسددها برأسية لكن بعيده عن المرمي فى الدقيقة 33 .

وباغت محمود كهربا مرمي غزل المحلة بتسديدة قوية خارج منطقة الجزاء يتصدها لها البشبيشي ويخرجها بعيد عن المرمي ويشتتها الدفاع فى الدقيقة 37 .

وسدد محمد مجدي قفشة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد البشبيشي عن مرماه ثم عادت الكرة إلى محمد شريف فسدد كرة أبعدها البشبيشي من يمين مرماه مره أخرى.

وواصل محمود كهربا فى اهدار الانفرادات بعدما كان وحيدا بمرمى فريق غزل المحلة ولكنه سدد كرة أبعدها الحارس محمد البشبيشي من يسار مرماه.

ودفع جهاز الاهلي بـ صلاح محسن بدلا من جيرالدو فى الدقيقة 60 .