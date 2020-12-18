باتشيكو يجهز السعيد استعدادا لملاقاة بطل تشاد بدوري أبطال أفريقيا

ويستأنف الفريق تدريباته غدا على ملعب النادي استعدادا للقاء جازيللي التشادي بعدما حصل الفريق على راحة اليوم بعد التعادل مع بيرميدز في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، وسيطالب المدير الفني لاعبي الفريق بغلق ملف مباريات الدوري في الفترة الحالية من أجل الاستعدادا للقاء بطل تشاد، وتحقيق الفوز في لقاء الذهاب قبل أن يخوض الفريق لقاء العودة في الخامس من الشهر المقبل باستاد الكلية الحربية.
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