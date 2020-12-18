3 ملفات في انتظار أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة

وصدر خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في وقت سابق من اليوم، تضمن توجيه الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وتعيين لجنة ثلاثية جديدة تدير شؤون الجبلاية.
وتنتظر اللجنة الثلاثية الجديدة المقرر تكليفها بتسيير شئون الجبلاية خلال الفترة المقبلة برئاسة المهندس أحمد مجاهد ثلاثة ملفات جاءت على النحو التالي:
أول الملفات، هو الدعوة لانعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية قبل 31 يناير القادم وفقا لتعليمات صادرة في وقت سابق من "فيفا".
ثاني الملفات بإنتظار اللجنة الثلاثية تتمثل فى الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال فعاليات الجمعية العمومية العادية من أجل إدارة شؤون الجبلاية وتسليم مقاليد الأمور إليه.
أما الملف الثالث؛ فهو تسيير شؤون اللجان والإدارات داخل الجبلاية، فضلا عن إدارة ملف الدورى الممتاز والحرص على انتظام المسابقة المحلية خلال الفترة التى تتواجد بها اللجنة الثلاثية المؤقتة فى الجبلاية.
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