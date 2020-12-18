محمد صلاح، فاز بالجائزة عن هدفه في مرمى أتالانتا الإيطالي، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، متفوقًا على أهداف البرتغالي ديوجو جوتا في مرمى ليستر سيتي، وبرايتون في الدوري الإنجليزي، وهدفه في أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.
يذكر أن محمد صلاح، فاز بتلك الجائزة عن شهري سبتمبر وأكتوبر أيضًا، وذلك بهدفيه في مرمى كل من ليدز يونايتد وإيفرتون.
وأعلن نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، فوز جوتا بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر بعد تسجيله 5 أهداف الشهر الماضي للريدز.
وتفوق جوتا على محمد صلاح وأندرو روبرتسون منافسيه على الفوز بتلك الجائزة، ليتوج بها للمرة الثانية تواليًا، بعد فوزه بجائزة شهر أكتوبر.
وانضم ديوجو جوتا لفريق ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من ولفرهامبتون ألبيون مقابل ما يقرب من 40 مليون يورو.
وتعرض جوتا للإصابة على مستوى القدم، ستغيبه عن الفريق لفترة تصل لـ 6 أسابيع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف في الشهر لـ ليفربول للمرة الثالثة تواليًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.