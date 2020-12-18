محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف في الشهر لـ ليفربول للمرة الثالثة تواليًا

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فاز محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزيبجائزة "هدف الشهر للنادي" عن شهر نوفمبر.

محمد صلاح، فاز بالجائزة عن هدفه في مرمى أتالانتا الإيطالي، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، متفوقًا على أهداف البرتغالي ديوجو جوتا في مرمى ليستر سيتي، وبرايتون في الدوري الإنجليزي، وهدفه في أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن محمد صلاح، فاز بتلك الجائزة عن شهري سبتمبر وأكتوبر أيضًا، وذلك بهدفيه في مرمى كل من ليدز يونايتد وإيفرتون.