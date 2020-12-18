الأهلي في صدارة الدوري بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة

حقق الأهلي فوزا مستحقا على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 49 عن طريق محمد شريف بعد تمريرة رائعة من علي معلول ليتوغل ويراوغ حارس مرمي غزل المحلة ويسددها بإتقان لتسكن الشباك.

وأضاف الأهلي الثاني فى الدقيقة 69 عن طريق كهربا من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وجاء الهدف الثالث لـ الأهلي فى الدقيقة 80 عن طريق محمد شريف بعد خروج خاطئ من البشبيشي حارس مرمي غزل المحلة وليمررها قفشة لـ شريف فيسددها علي الفور، معلنا الهدف الثالث لـ الأهلي.

وبهذه النتيجة يتصدر النادي الأهلي جدول المسابقة برصيد 6 نقاط متساويا مع سيراميكا كليوباترا بفارق الأهداف التي يأتي فى المركز الثاني، ويتجمد غزل المحلة فى المركز السادس عشر برصيد نقطة وحيدة.

وبدأ لاعبو الأهلي المباراة بالضغط القوي على حاملي الكرة من لاعبي فريق غزل المحلة.

وفي الدقيقة الـ 4 مرر محمود كهربا لاعب فريق الأهلي إلى محمد شريف المنطلق في تجاه منطقة جزاء المحلة ولكن الكرة كانت طويلة للغاية فوصلت الكرة إلى الحارس محمد البشبيشي.

وانفرد كهربا بمرمي غزل المحلة بعد تمريرة ولا اروع من محمد شريف ليسددها بإتقان لتمر بجوار القائم الايمن فى الدقيقة الـ10

واضطر المدير الفني لـ غزل المحلة بالدفع بـ جلال العقدة بدلا من فتحي مبروك للاصابه فى الدقيقة 19 .

واشهر حكم المباراة بطاقة صفراء من نصيب أحمد عادل لاعب فريق غزل المحلة بعد تدخل عنيف على أقدام أفشة في منتصف الملعب.

ونفذ الاهلي ركلة ركنية لصالح من جهة اليمين نفذها علي معلول عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع المخلة عن مناطق الخطورة.

وتلقي جيرالدو عرضية اكثر من رائعه من الناحية اليسري عن طريق علي معلول لتصل منطقة الجزاء ليقفز الانجولي علي اثرها ويسددها برأسية لكن بعيده عن المرمي فى الدقيقة 33 .

وباغت محمود كهربا مرمي غزل المحلة بتسديدة قوية خارج منطقة الجزاء يتصدها لها البشبيشي ويخرجها بعيد عن المرمي ويشتتها الدفاع فى الدقيقة 37 .

وسدد محمد مجدي قفشة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد البشبيشي عن مرماه ثم عادت الكرة إلى محمد شريف فسدد كرة أبعدها البشبيشي من يمين مرماه مرة أخرى.

وواصل محمود كهربا إهدار الانفرادات بعدما كان وحيدا بمرمى فريق غزل المحلة ولكنه سدد كرة أبعدها الحارس محمد البشبيشي من يسار مرماه.

ودفع جهاز الأهلي بـ صلاح محسن بدلا من جيرالدو فى الدقيقة 60.