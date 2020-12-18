نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى مسؤولي نادي الزمالك، لإقناع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالبقاء مع الفريق وعدم الاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة.

ويرغب مصطفى محمد في خوض تجربة الاحتراف، خصوصًا في ظل العرض المقدم لديه من نادي جالطة سراي التركي.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الكرة بالزمالك، جلسة خاصة مع مصطفى محمد، من أجل مناقشته ملف تعديل عقده من الناحية المالية.

كما سيتم وضع بند فى العقد الجديد يسمح له بالاحتراف مقابل مبلغ مالى نهاية الموسم الجاري، وليس فى فترة الانتقالات الشتوية.

وهناك قلق داخل نادي الزمالك بشأن مصطفى محمد، بعدما أبدى رغبته في الرحيل عن القلعة البيضاء وخوض تجربة احترافية.

ويبحث مسئولو الزمالك خلال الفترة الحالية، عن بديل قوي لمصطفي محمد من أجل ضمه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، تحسبًا لرحيله.