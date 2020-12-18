نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة واحدة تفصل يوفنتوس عن استعادة نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الجمعة، أن مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، شوهد في تورينو، ما زاد من شائعات عودة النجم الفرنسي إلى يوفنتوس.

وقال رايولا مؤخرًا أن وقت بوجبا في مانشستر يونايتد قد انتهى، وطالب إدارة النادي بالسماح له بالرحيل في فترة الانتقالات المقبلة.

وأشارت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، فإن تواجد رايولا في تورينو، خلال تلك الفترة تحديدًا، يعزز من فرص عودة بوجبا إلى البيانكونيري.

وترددت أنباء في الساعات القليلة الماضية تفيد بأن يوفنتوس لن يتمكن من شراء عقد بوجبا في يناير المقبل، وإنما سيعرض على مانشستر يونايتد ضمه على سبيل الإعارة، مع وضع شرط بأحقية الشراء في الصيف.

في الوقت ذاته، سيحاول يوفنتوس التوصل لاتفاق مع بوجبا من أجل تخفيض راتبه، في ظل الأزمة المالية الكبرى التي تعاني منها الأندية في أوروبا.