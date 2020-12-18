محمد شريف يخطف إعجاب الحاضرين في ملعب "الأهلي we"

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أحمد جودة - القاهرة - خطف محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إعجاب الحاضرين في ملعب "الأهلي we" وذلك بعد مغادرته ملعب المباراة للدفع بزميله أحمد ياسر ريان.

وقام الجمهور المتواجد في ملعب المباراة بالهتاف لمحمد شريف بعد ظهوره مستوى مميز للغاية بعدما سجل هدفين في المباراة ونال هتافات الجماهير.

ويتقدم الأهلي على غزل المحلة حتى الآن بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة المقامة على ستاد السلام الدولي، سجلهما محمد شريف هدفين، وكهربا هدف.