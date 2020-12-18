نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على السبب الرئيسي في عودة بعثة منتخب الشباب من تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسببت إصابة حمزة علاء، حارس مرمي منتخب الشباب، والذى كان مقررًا له خوض مباراة تونس بشكل أساسي، بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء مسحة جديدة، في دعم موقف الفريق المصري من إلغاء المباراة.

وأظهرت حمزة علاء أمس كانت سلبية، ولكن بعد إجراء مسحة جديدة تأكدت إيجابية العينة، وبذلك تنعدم فرص مصر في التواجد بالبطولة، وخوض المباراتين المتبقيتين أمام منتخبي الجزائر والمغرب، لوجود حارس مرمي واحد في قائمة الفراعنة.

وقال مصدر مقرب من بعثة المنتخب: "كنا نأمل سلبية عينة اللاعب للاستناد إليها في شكوانا للكاف، وإعادة النظر في إلغاء المباراة، ولكن بنتيجة مسحة الحارس، تقللت فرصنا في إعادة المباراة أو ترحيلها لنهاية البطولة".