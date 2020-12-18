نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا: دي بروين لن يحصل على أي راحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن لاعب الوسط كيفن دي بروين لن يحصل على راحة في الأسابيع المقبلة، لدوره المؤثر مع الفريق المتعثر في تسجيل الأهداف هذا الموسم.

عن إمكانية إراحة دي بروين في رحلة إلى ساوثامبتون، غداً السبت، قال غوارديولا للصحافيين: "في الوقت الحالي لا يمكن ذلك لأنه مهم جداً لنا".

وأضاف: "لن يحصل على راحة لأننا نحتاجه في الوقت الحالي ونال راحة في دوري أبطال أوروبا، وفي مباريات أخرى سابقة".

ويعاني مهاجمو السيتي للتسجيل، ويعتمد غوارديولا بشكل كبير على لاعبي الوسط والأجنحة لهز الشباك.

ولم يحرز مهاجم الأرجنتين سيرجيو أغويرو أي هدف في الدوري حتى الآن، بعد أن قلصت الإصابات مشاركاته، بينما سجل غابريل جيسوس هدفين فقط.

وشدد المدرب الإسباني على ضرورة صناعة المزيد من الفرص.

واختتم: "سجلنا 40 هدفاً في أول 12 جولة عند فوزنا بأول لقب للدوري، و36 في نفس المرحلة خلال اللقب الثاني (في 2019)، وفي الموسم الماضي سجلنا 35 هدفاً، أما هذا العام فسجلنا 18 هدفاً.