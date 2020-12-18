عمرو وهبي عن اختيار أحمد مجاهد: اتحاد الكرة له صنايعيته

وقال عمرو وهبي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : سعيد بإختيار المهندس أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية للاتحاد المصرى لكرة القدم..... اتحاد الكرة له صنايعيته.

وجاءت أبرز المعلومات عن ثنائى اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة محمد الشواربي وأحمد عوض بعد القرار الصادر من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بتعيين كل منهما على النحو التالي:

تقلد محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية الجديدة بالجبلاية منصب مدير لجنة المسابقات السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وسبق وتولى مهمة مدير بطولة دوري أبطال أفريقيا ومدير كأس الأمم الأفريقية.

فيما سبق لأحمد عوض تقلد منصب رئيس لجنة الشباب السابق في النادى الأهلي. وتعقد اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد مؤتمرا صحفيا خلال ايام فى مقر الجبلاية بالجزيرة.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة أعضاءها إلى وسائل الإعلام إلى جانب الكشف عن خارطة الطريق خلال الفترة المقبلة. وأشاد الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولى باختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمهندس أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية لاتحاد الكرة . وقال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لصدى البلد: اختيار موفق من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا للاخ والصديق المهندس أحمد مجاهد لرئاسة اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بالتوفيق.

أضاف : اختيار الفيفا صائب فى اختياره للمهندس أحمد مجاهد لثلاثة اعتبارات هى : اولا :- الفيفا عندما قرر لجنة ثلاثية مرة أخرى انما جاء بها لان اللجنة الخماسية لم تلتزم بإجراء الانتخابات فى الاتحاد المصرى لكرة القدم وهو ما حذرت منه كما ذكرت بأن الفيفا لن يترك إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم دون انتخابات ، الأمر الآخر اللجنة الثلاثية برئاسة المهندس احمد مجاهد هى لجنة لها دور محدد وهو إجراء الانتخابات ، فى فترة محدده لا تزيد على شهرين .

ثانيا :- المهندس احمد مجاهد شخصية تفهم جيدا الأنظمة واللوائح المعنية بكرة القدم والنظم القانونية لإجراء العمليات الانتخابية وله خبرة كبيرة فى هذا الأمر

ثالثا :- هذه ليست لجنة لإدارة اتحاد ولكن لجنة لها مهمة محدده لفترة محدده ، وفى النهاية تلك اللجان لا تستطيع أن تفعل شئ دون موافقة الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم.

وقرر الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، اختيار اللجنة الثلاثية الجديدة لإدارة تحاد الكرة بعد رحيل اللجنة التي ترأسها عمرو الجنايني خلال الفترة الماضية. وسيتولى احمد مجاهد ومحمد الشواربي وأحمد حسام عوض لجنة إدارة اتحاد الكرة لحين عقد جمعيه عمومية . وفي وقت سابق صدر خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الذي تضمن توجيه الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وتعيين لجنة ثلاثية جديدة تدير شؤون الجبلاية.

وتنتظر اللجنة الثلاثية الجديدة المقرر تكليفها بتسيير شئون الجبلاية خلال الفترة المقبلة برئاسة المهندس أحمد مجاهد ثلاثة ملفات جاءت على النحو التالي: أول الملفات الدعوة لانعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية قبل 31 يناير القادم وفقا لتعليمات صادرة في وقت سابق من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا". ثاني الملفات بإنتظار اللجنة الثلاثية تتمثل فى الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال فعاليات الجمعية العمومية العادية من أجل إدارة شؤون الجبلاية وتسليم مقاليد الأمور إليه. الملف الثالث تسيير شؤون اللجان والإدارات داخل الجبلاية فضلا عن إدارة ملف الدورى الممتاز والحرص على انتظام المسابقة المحلية خلال الفترة التى تتواجد بها اللجنة الثلاثية المؤقتة فى الجبلاية.