من جهته طمأن المهندس مجاهد أعضاء البعثة إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يبت حتى الآن في مصير مباراة مصر وتونس التي لم تقم في موعدها اليوم بسبب نقص عدد لاعبي المنتخب الوطني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استمرار جمال محمد علي في رئاسة بعثة منتخب الشباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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