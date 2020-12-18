محمد شريف: الفوز على غزل المحلة دفعة كبيرة قبل رحلة النيجر

عبر محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على غزل المحلة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وقال شريف إنه يسعى دائمًا إلى تقديم أفضل ما لديه ليكون إضافة إلى الفريق، وقد حالفه التوفيق في الكرة التي سجل منها هدف المباراة الأول وكذلك هدفه الشخصي الثاني والثالث في المباراة، مشيرًا إلى أن أداء الأهلي كان مميزًا خاصة في الشوط الثاني، وحصد النقاط الثلاث.

وأكد أنه كلاعب محترف جاهز للمشاركة في أي مركز يراه الجهاز الفني، خاصة أن الفريق لديه طموحات كبيرة بالفوز بكل البطولات التي يشارك فيها، سواء على الصعيدين القاري أو المحلي.

وأضاف شريف أن الأهلي يلعب دائمًا على تحقيق الانتصار، وقد منح الفوز دفعة قوية للاعبين والجهاز الفني قبل السفر إلى النيجر لبدء مشوار دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن الأهلي لديه رغبة كبيرة في الفوز بالبطولة الإفريقية العاشرة.