سيراميكا كليوباترا الثاني والزمالك الرابع| اِعرف ترتيب الدوري المصري بعد تصدر الأهلي

حقق الاهلي، فوزا مستحقا علي غزل المحلة بثلاثة اهداف دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز. وافتتح الاهلي التهديف فى الدقيقة 49 عن طريق محمد شريف بعد تمريرة رائعة من علي معلول ليتوغل ويراوغ حارس مرمي غزل المحلة ويسددها بإتقان لتسكن الشباك. وأضاف الاهلي الثاني فى الدقيقة 69 عن طريق كهربا من متابعة جيده داخل منطقة الجزاء . وجاء الهدف الثالث لـ الاهلي فى الدقيقة 80 عن طريق محمد شريف بعد خروج خاطئ من البيشبيشي حارس مرمي غزل المحلة وليمررها قفشة لـ شريف فيسددها علي الفور ، معلنا الهدف الثالث لـ الاهلي . وتعادل سموحة والاتحاد السكندري بهدف لكل منهما في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز وجاء ترتيب الدوري المصري كالاتي : 1- الاهلي 6 نقاط . 2- سيراميكا كليوباترا 6 نقاط . 3- اسوان 6 نقاط . 4- الزمالك 4 نقاط . 5- الاتحاد السكندري 4 نقاط . 6- وادي دجلة 4 نقاط . 7- إنبي 3 نقاط .

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