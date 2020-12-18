كاف: مباراة منتخبي مصر وتونس لا تزال محل دراسة

وشددت اللجنة في خطاب مرسل لكافة الأطراف بما فيها الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الكاف يراجع الموضوع بشكل شامل، ولم يغلق ولم يعتد بنتيجة انسحاب المنتخب المصري واعتباره منهزما للمباراة الثانية على التوالي، وسيتم مراجعة كافة الإجراءات المتخذة ورفعها للجان العليا بالاتحاد الأفريقي لاتخاذ قرار نهائي فيما يخص تلك المباراة.

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