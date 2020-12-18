طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبطل تشاد بدوري أبطال أفريقيا

ويقود اللقاء طاقم تحكيم كونغولي بقيادة يانيك مالالا كابانجا حكما للساحة ويعاونه سفاري أوليفر مساعد أول وتم تغيير المساعد الثاني ليصبح دياسيوا دادي بدلا من نجيلا جيليان ويتواجد كيبينحو نومبي حكم رابع وتم تغيير المراقب ليكون المصري هاني محمد الشهيدي بدلا من نجويمبا جيرمان من أفريقيا الوسطي.

ومن المقرر أن تصل بعثة بطل تشاد للقاهرة يوم الأحد المقبل لخوض اللقاء وكان الزمالك اتفق مع جازيللي على إقامة المباراتين في مصر‏.