رجال طائرة الأهلي يفتتح الدوري بالفوز على مصر للبترول

استهل الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالأهلي مشواره في بطولة الدوري للموسم الجديد، بتحقيق الفوز على فريق مصر للبترول، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة في الجولة الأولى من البطولة.
وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وبدأها الفريق بشكل قوي، وسيطر على مجريات اللعب، محققًا الفوز بثلاثة أشواط نظيفة.
ويسعى الجهاز الفني، بقيادة محمد مصيلحي، إلى استمرار العروض القوية في المباريات المقبلة، في إطار السعي نحو الفوز والحفاظ على لقب البطولة.
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