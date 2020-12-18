نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد مجاهد يقرر استمرار جمال محمد علي في رئاسة بعثة منتخب الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد استمرار الدكتور جمال محمد علي في رئاسة بعثة المنتخب الوطني للشباب المشاركة حاليا في بطولة شمال افريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، كما قررت اللجنة تدعيم البعثة بإداري إضافي من المقرر أن يلحق بالبعثة صباح الأحد المقبل.

من جهته طمأن المهندس مجاهد أعضاء البعثة إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يبت حتى الآن في مصير مباراة مصر وتونس التي لم تقم في موعدها اليوم بسبب نقص عدد لاعبي المنتخب الوطني.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن اللجنة الثلاثية التى ستدير اتحاد الكرة خلفًا لعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم والتى قرر الفيفا رحيلهم أمس.

وجاء أسماء الثلاثي : أحمد مجاهد ومحمد خالد الشواربي وأحمد حسام الدين عوض.

ويذكر أن اللجنة الثلاثية التى ستدير شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم ستكون حتي شهر يناير القادم ثم إجراء الانتخابات.

وكانت اللجنة الخماسية تضم كل من عمرو الجنايني ومحمد فضل وجمال محمد علي وسحر عبدالحق وأحمد عبدالله