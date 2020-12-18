نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الأهلي: نحن نعمل كفريق واحد.. وموسيماني دائما موجود معنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر كافين جونسون المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته عقب فوز فريقه على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"لم نلعب الكرة المنتظرة في الشوط الأول وهو ما منح الفرصة لغزل المحلة في إحراز الأهداف عبر الكرات المرتدة".

وتابع :"تعودنا أن الفرق التي تلعب أمام النادي الأهلي تخوض مباريات قوية ولكن في النهاية نجحنا في إحراز 3 أهداف".

وواصل :"في الشوط الثاني لعبنا الكرة الخاصة بنا ونجحنا في إحراز ثلاثة أهداف وحصد النقاط الثلاث".

وعن استبعاد الثنائي عمرو السولية وطاهر محمد طاهر قال :"طاهر محمد طاهر تعرض للإصابة يوم الأربعاء وتم استبعاده من المباراة، أما عن السولية فتعرض هو الأخر للإصابة وخلال الإحماء شعر بآلام وفضلنا الحفاظ عليه وعدم الدفع به".

وأوضح :"نحن نعمل كفريق واحد وموسيماني دائما موجود معنا ونعمل بفكر واحد وكان له بصمة وكان موجود بشكل خفي حتى لو مريض".