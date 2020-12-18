نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من مدرب الأهلي بعد الفوز الكبير على غزل المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الفريق حقق مكاسب عديدة من الفوز على فريق غزل المحلة، بعد أن تصدر مسابقة الدوري، واطمأن الجهاز الفني على مستوى اللاعبين قبل مواجهة فريق سونيديب بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان إن غزل المحلة كان خصمًا قويًّا ونجح في الحصول على العديد من الفرص التي شكلت خطورة، لكن لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسئولية، ونجحوا في تحقيق الفوز وأهدروا العديد من الفرص التي لاحت لهم، على الرغم من وجود عدد من الغيابات لظروف الإصابات.

وأشار إلى أن البدلاء الذين شاركوا في المباراة ظهروا بصورة طيبة، وهو ما يعزز من المنافسة بين الجميع، خاصة أن الأهلي يشارك في أكثر من بطولة في الموسم، ويحتاج إلى توافر العناصر الجاهزة في أي وقت.

وأكد أن تركيز الفريق انتقل مباشرة إلى التحضير لمواجهة سونيديب، حيث من المقرر أن يتدرب الفريق ظهر غدٍ السبت على أن يسافر الأحد.

ووجه قمصان الشكر إلى مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على توفير طائرة خاصة لنقل الفريق إلى النيجر، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع في ظل تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى تقليل عدد ساعات السفر مما يسهم في الاستعداد بشكل جيد للمواجهة.