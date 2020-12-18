مدرب شباب الجيل يوجه رسالة هامة لمسؤولي الرياضة

مدرب شباب الجيل يوجه رسالة هامة لمسؤولي الرياضةوجه مدرب نادي شباب الجيل بمحافظة الحديدة الكابتن عادل التام رسالة هامة إلى مسؤولي الرياضة بان يعيدوا دراسة خططهم من جديد وان يهتموا بالاندية والمنتخبات اليمنية، قائلاً: اتقوا الله في الرياضة والرياضيين.

وأكد التام أن اليمن غنية جداً باللاعبين والمواهب، ولكن هناك مشكلة تواجهها المنتخبات اليمنية قلة الامكانيات والدعم المالي.

وأوضح مدرب نادي شباب الجيل أن المعسكرات التدريبية لها دور كبير في تحسين اداء اللاعبين، وإجراء المباريات الودية مع المنتخبات الدولية القوية تزيد من أداء المنتخبات اليمنية.

واستعرض التام مشاركاته البطولية ضمن المنتخبات اليمنية وصولاً إلى قيادة نادي شباب الجيل، في حوار مع دوت الخليج اجراه الزميل عمار الاسودي، فيما يلي نص الحوار:

* في البداية نرحب بك عادل التام ونرجو منك اعطائنا نبذه عنك؟

- عادل التام متزوج واب لـ6 ابناء. الخط مدافع لعبت مع المنتخبات الوطنية بكل فئاتها.

* كيف كانت معايير اختيار لاعبي نادي شباب الجيل؟

- بالنسبة لوضعي فهو معقد قليل اتيت على عدد كبير من اللاعبين اكثر من سبعين لاعب، وحالياً الموضوع موضوع بناء فريق جديد والعقد الذي وقع معي فترته ثلاثه اشهر وان شاء الله سنقوم باللازم وزيادة تجاه هذا النادي العريق. وسنرى نقاط الضعف وسنقوم بتطعيمها بللاعبين من عدة محافظات.

* كابتن عادل التام ماذا ستعمل خلال الايام القادمه مع نادي شباب الجيل؟

- لاأوعدهم بشي ان شاء الله نعمل جاهدين كلنا جهاز فني وجهمور وللاعبين وادارة وهي كلها سلسلة مترابطه وسلسلة النجاح دائماً تكون مترابطة.

* هل سيوصل نادي شباب الجيل الى مخرجات واضحه وملموسه خلال الايام القادمه بقيادة عادل التام؟

- بأذن الله خلال الايام القادمة سيتم انشاء فريق وقد قمنا بعمل تشكيلة متجانسة، وستكون المعالم واضحة.

* خبرتك كلاعب ثم تراكم خبرتك كمدرب يدفع بنا السؤال حول ماذا يحتاجه منتخبنا الوطني ليعود كما كان عليه؟

- من وجهة نظري الكرة مال في هذا الايام واليمن غنية جداً باللاعبين والمواهب، ولكن مشكلة المنتخب اليمني هيا الامكانيات الماليه بالذات وبالنسبة للمواهب واللاعبين والفنيين فهم متوفرين.

* لماذا لايتم انشاء معسكرات تدريبيه لانديتنا الوطنيه وهل للمعسكرات دور مهم في تحسين اداء اللاعبين؟

- بالتأكيد المعسكرات لها دور كبير في تحسين اداء اللاعبين وكذلك لعب المباريات الوديه مع دول قويه ومشكلتنا عدم القدرة باللعب مع انديه كبيره وقويه هي الدعم لانهم يطلبو مبالغ كبيره وهذا ماييعيق الانديه والمنتخبات كذلك.

* اتجهت للتدريب وقطعت مشوار جيد فيه حدثنا عن مشوارك التدريبي مع الانديه الوطنية؟

- بالنسبة لي دربت عدة اندية وبدأت مشواري التدريبي في عام2003 وحاصل على شهادة c . في عام 2005 ولدي الكثير من الدورات التدريبيه في عدة دول وقمت بتدريب نادي الوحده ونادي شباب عبس ودربت سد مأرب واخذنا بطولة المحافظة واخذنا ست بطولات مع نادي الوحده وكنت ابحث عن الانديه الراكده كي اعمل معها اي انجاز وكنت اتوفق ولله الحمد.

* كيف تقييم الاداء الادراي والرياضي بنادي شباب الجيل؟

- بالنسبة لنادي شباب الجيل فهو نادي عريق ونادي كبير، إدارة نموذجية ونحن منذ وقت طويل نرى ادارة نادي شباب الجيل مثال الأنديه الاخرى ادارة محترمة، واشكر بالذات الاستاذ عبدالله عطاء للتعاونه معنا، وكذلك اشكر الكابتن جمال شمسان المشرف الرياضي على جهوده المبذوله في إدارة النادي ويقوم بعمله على اكمل وجه وكذلك الكابتن عبدالرحمن العزي في دوره المهم ونشكر الاستاذ جماعي سالم كليب وكذلك الاستاذ علي باري جرب على وقوفهم بجانبنا، وفقهم الله.

* رسالة تحب توجهها للقائمين على الرياضه في اليمن؟

- اتقو الله في الرياضة والرياضيين.

* نشكر تجاوبك معنا كابتن عادل ونتمنى ان نراك المدرب الذي يقود نادي شباب الجيل الى الامام؟

- اشكرك اخي عمار واشكر "موقع دوت الخليج"على هذي الاستضافه واشكر كل من تعاون معنا، ان شاء الله يكون لنا اثر وبصمة في هذا النادي العريق.